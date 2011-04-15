Повтор! Пассажиры смогут продлить проездные билеты с 12 июня

Пассажиры, которые не пользовались общественным транспортом из-за введённых ограничений, смогут продлить свои проездные билеты. Компенсация поездок и продление билетов будут возможны с 12 июня 2020 года, сообщила столичная мэрия.



Жители смогут продлить проездные, рассчитанные на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней, а также билеты "ТАТ" и социальные карты. Главное условие: за период с 30 марта по 9 июня должно быть потрачено не более 22 поездок.



При компенсации неиспользованных билетов также будет учитываться поэтапность снятия ограничений. Если срок действия билета не истек до 9 июня, то к нему просто добавят количество дней, совпавших с периодом вынужденной самоизоляции. Если же срок действия проездного уже закончился, то его продлят на срок, совпавший с периодом изоляции. Например, проездной со сроком действия до 22 апреля продлят на 24 дня.



Школьники, студенты, ординаторы и аспиранты также смогут перезаписать все не потраченные во время самоизоляции билеты на социальные карты.



С 12 июня продлить проездные можно будет в кассах метрополитена или киосках Мосгортранса.



Напомним, с 9 июня в Москве отменяется пропускной режим. Теперь для передвижения по городу жителям столицы не нужно будет заранее получать буквенно-числовые коды для поездок. Для проезда в общественном транспорте можно воспользоваться всеми привычными способами оплаты: карты "Тройка", социальные карты и бумажные билеты. Возобновлена возможность оплаты проезда непосредственно на турникете с помощью банковских карт. При этом билеты по-прежнему нельзя будет приобрести у водителей автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев.



Для противодействия вирусу и обеспечения безопасности пассажиры также должны продолжать носить маски и перчатки в городском общественном транспорте. В вестибюлях метро и МЦК установлены санитайзеры, при помощи которых пассажирам необходимо дезинфицировать руки.



Постепенное ослабление ограничительных мер началось в столице с середины мая. На первом этапе заработали стройки, промышленные предприятия и центры госуслуг. С 1 июня открылись непродовольственные магазины, начали принимать клиентов химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, а также организации, оказывающие другие бытовые услуги. Для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе открылись городские парки и зеленые зоны, заработал велопрокат.



С 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, фотоателье, ветеринарные клиники (в полном объеме), общественные организации, агентства по трудоустройству и подбору персонала, кино- и видеостудии, студии звукозаписи, научные организации, театры, концертные организации и цирки (в режиме очных репетиций без зрителей) и городские кладбища.



"AK&M" от 09.06.2020