В Москве направление движения изменят на пятнадцати улицах. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Четырнадцать улиц станут односторонними, а одна - двусторонней.



Ввод одностороннего движения помогает исключить проблемы встречного разъезда на узких улицах, а там, где ширина позволяет - сделать дополнительные парковочные места для жителей.



За счёт ввода одностороннего движения 411 новых парковочных мест, из которых 50 предназначено для маломобильных граждан, будет организовано на следующих участках улиц: участок улицы Маршала Тимошенко от улицы Академика Павлова до дома 16 (появится 52 парковочных места, в том числе 6 для маломобильных граждан); 1-я Подрезковская, 3-я Подрезковская, Проектируемый проезд N 6098 (появится 17 парковочных мест, в том числе 2 для маломобильных граждан), Проектируемый проезд N 6193 (появится 68 парковочных мест, в том числе 8 для маломобильных граждан), Проектируемый проезд N 6194 (появится 68 парковочных мест, в том числе 9 для маломобильных граждан), Сальвадора Альенде на участке от улицы Зорге до дома 4к.1, 9-й проезд Марьиной рощи от Шереметьевской улицы к Старомарьинскому шоссе, проезд от улицы Полбина до улицы Шоссейная (появится 38 парковочных мест, в том числе 5 для маломобильных граждан), проезд Дзержинского (появится 28 парковочных мест, в том числе 5 для маломобильных граждан), Лыткаринская, Саперный проезд от 5-го проспекта Новогиреева до 1-го проспекта Новогиреево (появится 105 парковочных мест, в том числе 11 для маломобильных граждан), 5-й проспект Новогиреева от Федеративного проспекта до Саперного проспект (появится 35 парковочных мест, в том числе 4 для маломобильных граждан); Барышевская на участке от улицы Энгельса до улицы Московская, г.о. Щербинка.



Двустороннее движение будет введено на участке 4-го Рощинского проезда от улицы Серпуховской Вал до улицы Новая Заря и улице Шкулева.



Кроме того, для того чтобы повысить пропускную способность, планируется отменить левый поворот при выезде с улицы Партизанская на улицу Ярцевская (при движении в сторону улицы Боженко), и отменить разворот на улице Талалихина в районе дома 17, стр.2 по Волгоградскому проспекту.



"AK&M" от 10.06.2020