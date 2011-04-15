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10/06/2020
09:48

Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 июня 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 июня 2020 года.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
ЗАПРЕТ ИМПОРТА В ГОСЗАКАЗЕ ПОКА ОГРАНИЧАТ ОДНОЙ ОТРАСЛЬЮ

Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне "коронавирусного" спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности. Проект об ограничениях допуска иностранных компаний на рынок электроники подготовлен Минпромторгом - и продолжает логику правительственного плана восстановления экономики. Документ предполагает окончательное закрепление приоритета российской электроники в госзаказе лишь к 2023 году - вероятно, правительство рассчитывает, что к тому времени появится возможность оценить эффект принятых мер, кроме того, ограничения на инвестимпорт могут снизить темпы инвестиций. Собеседники "Ъ" в Белом доме отмечают, что расширения номенклатуры "запретов на импорт" в ближайшее время не планируется.


УМЕНЬШЕНИЕ ОБЛАГАЕМОЙ ЗАРАЗЫ
БИЗНЕС ПРОСИТ ЛЬГОТ НА ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

Растущие затраты на выполнение рекомендаций властей по борьбе с COVID-19 все больше волнуют бизнес. Крупнейшие производители продуктов и товаров повседневного спроса хотят получить разрешение вычитать из доходов траты на тестирование работников на коронавирус, что крупному предприятию обходится в сумму до 5 млн руб. в месяц. А Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит Роспотребнадзор ограничить стоимость тестов в аккредитованных лабораториях из-за роста цен.


ТЕСТ КАРАНТИНУ НЕ ТОВАРИЩ
В МОСКВЕ ПЕРЕСМАТРИВАЮТ КРИТЕРИИ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ВЫЯВЛЕННЫМ ИММУНИТЕТОМ


Как выяснил "Ъ", после начала тестирования москвичей на антитела департамент здравоохранения Москвы был вынужден пересмотреть ряд критериев, по которым людям рекомендуют соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Так, с 15 мая опасным показателем носительства вируса считался уровень иммуноглобулина М (IgM) более единицы: людей с таким результатом рекомендовалось отправлять на карантин. На практике выяснилось, что у уже переболевших людей этот показатель может оставаться выше единицы на фоне высокого показателя иммунитета (IgG). В таких случаях, отмечают ученые, иммунитет уже сформирован, и показатель IgM можно не учитывать.


ЗА УКРИПТЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
МИНЭКОНОМИКИ СОЧЛО БИТКОЙН НЕ ЛИШНИМ

В Минэкономики раскритиковали рассматриваемый в Госдуме законопроект, который фактически запрещает оборот криптовалют в России. В министерстве считают возможным создание механизмов контролируемого оборота виртуальных денег. Эксперты полагают, что принятие законопроектов в текущем варианте приведет к созданию "неконтролируемого черного рынка".


ДОМЕН ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ
КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ ИЩУТ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ФАЛЬШИВЫМИ САЙТАМИ

Службы доставки начали разными способами бороться с появившейся на фоне самоизоляции волной фишинговых сайтов. Например, ПЭК массово скупает домены, похожие на название ее сайта, чтобы опередить мошенников. Другие компании считают это "бессмысленной тратой денег" и идут по пути блокировки мошеннических ресурсов.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 10.06.2020
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