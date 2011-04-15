РФПИ и Ростех объявили о партнерстве

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о партнерстве с холдингом "Нацимбио" Госкорпорации "Ростех" для реализации совместного проекта по выпуску препарата на основе плазмы крови, применяемого в терапии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении РФПИ.



Предприятием холдинга разработана универсальная технология получения иммуноглобулинов человека для внутривенного введения. Произведенный на её основе препарат "БиоГам" успешно прошел первую фазу клинических испытаний.



Партнерство РФПИ и холдинга "Нацимбио" предполагает производство препарата иммуноглобулина, содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2. Его будут изготавливать на основе плазмы доноров, перенесших коронавирусную инфекцию. Благодаря партнерству с РФПИ "Нацимбио" привлекает инвестиции для закупки оборудования, проведения клинических испытаний, подготовки документов для регистрации конечного препарата. Производство иммуноглобулина, содержащего антитела против коронавируса, будет организовано по полному технологическому циклу, при условии наличия сырья, на четырех филиалах НПО "Микроген" холдинга "Нацимбио".



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 80 проектов общим объемом свыше 1.8 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, их годовая выручка составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более $40 млрд.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



"AK&M" от 10.06.2020