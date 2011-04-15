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10/06/2020
11:45

Выручка Segezha Group за I квартал по МСФО упала на 1.1% до 14.332 млрд руб. с 14.487 млрд руб. годом ранее

Выручка Segezha Group за I квартал 2020 года по МСФО упала на 1.1% до 14.332 млрд руб. с 14.487 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах АФК "Система".

Незначительное сокращение выручки обусловлено преимущественно снижением мировых цен на бумагу. Положительное влияние на динамику выручки оказал рост объемов реализации фанеры и пиломатериалов.

Показатель OIBDA упал на 33.8% и составил 2.6 млрд руб. против 3.97 млрд руб. Снижение показателя было обусловлено снижением цен на бумагу по сравнению с I кварталом 2019 года, когда стоимость продукции целлюлозно-бумажной отрасли достигла исторических максимумов. Негативный эффект также оказала структура продаж, а именно увеличение объемов реализации продуктов c более низкой маржинальностью - фанеры и пиломатериалов.

Чистый убыток в доле АФК составил 5.221 млрд руб. против прибыли 2.73 млрд руб.

Производство фанеры увеличилось на 3.1% до 49.5 тыс. куб м благодаря выводу на полную мощность нового фанерного комбината в Кировской области, запущенного в июле 2018 года.

Продажи фанеры выросли на 30.7% до 48.9 тыс. куб м, что соответствует объему производства в I квартале 2019 года. Увеличению продаж способствовала благоприятная рыночная конъюнктура в начале 2020 года, а также развитие продуктовой линейки.

Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тыс. человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь арендованного лесфонда составляет 7.42 млн га лесных участков, 85.7% (6.36 млн га) которых сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации.

"AK&M" от 10.06.2020
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