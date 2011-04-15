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10/06/2020
11:45

Выручка "Медси" по МСФО за I квартал выросла на 13.7% до 5.902 млрд руб. с 5.19 млрд руб. годом ранее

Выручка "Медси" по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 13.7% до 5.902 млрд руб. с 5.19 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах АФК "Система".

Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 26.5% до 1.117 млрд руб. с 883 млн руб. Операционная прибыль составила 624 млн руб. против 160 млн руб.

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК составила 333 млн руб. против 211 млн руб.

ГК "Медси" - ведущая национальная сеть частных медицинских клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг - от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. На сегодняшний день активы МЕДСИ включают 26 клиник в Москве и Московской области (в том числе две детские клиники, две клинические больницы и четыре клинико-диагностических центра), 18 клиник в регионах России, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес и два санатория. Общая площадь клиник МЕДСИ составляет 236 тыс. кв. м.

"AK&M" от 10.06.2020
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