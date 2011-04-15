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10/06/2020
12:08

Банк "Русский Стандарт" подключил бренд All Time к технологии оплаты SoftPOS

Банк "Русский Стандарт" подключил компании All Time возможность приёма платежей с помощью смартфона с технологией SoftPOS. Об этом говорится в сообщении банка.

Новый сервис, который превращает обычный телефон в мобильную и компактную онлайн-кассу, особенно востребован в текущей ситуации.

Благодаря SoftPOS клиенты All Time теперь смогут оплатить покупку доставленных им часов или аксессуаров через поддерживающий новую технологию смартфон сотрудника магазина.

АО "Банк "Русский стандарт" (ИНН 7707056547) основано в 1999 году. Генеральная лицензия Банка России выдана бессрочно 19 ноября 2014 года. После того как в конце июля 2006 года IFC вышла из капитала банка, его единственным бенефициаром является Рустам Тарико.



"AK&M" от 10.06.2020
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