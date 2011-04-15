АФК "Система", РФПИ и НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи договорились о сотрудничестве для производства первой в России вакцины от коронавируса

ПАО АФК "Система", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи) договорились о сотрудничестве для организации производственной площадки на базе завода Alium в Зеленограде для промышленного выпуска первой в России вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении сторон.



Уникальность вакцины заключается в сокращении сроков выработки иммунитета к вирусу. По данным НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи, при первой вакцинации вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образовываются клетки памяти - одно из основных свойств вакцины. Начало первых клинических испытаний вакцины ожидается в середине июня 2020 года. Массовое производство вакцины планируется запустить к осени 2020 года.



НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи одним из первых не только в России, но и в мире завершил доклинические исследования экспериментального образца вакцины против коронавируса. Результаты доклинических исследований на обезьянах и хомяках подтвердили эффективность и безопасность препарата.



В 2015-2019 годах НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи создал эффективную вакцину против вируса Эболы, а также вакцину против вируса MERS, ближневосточного респираторного синдрома.



Холдинг Alium создан в октябре 2019 г. в результате объединения фармацевтических предприятий "Оболенское" и "Биннофарм". Акционерами Alium являются АФК "Система", консорциум инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов, и Банк ВТБ.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2020 года составил 10.214 млрд руб. против прибыли 16.641 млрд руб. годом ранее. Скорректированный чистый убыток в доле АФК составил 9.409 млрд руб. против прибыли 15.713 млрд руб. Выручка увеличилась на 6.3% до 158.885 млрд руб. со 149.465 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 1.5% до 54.045 млрд руб. с 53.234 млрд руб. Операционная прибыль упала на 6% до 23.172 млрд руб. с 24.649 млрд руб.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 80 проектов общим объёмом свыше 1.8 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, их годовая выручка составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более $40 млрд.



"AK&M" от 10.06.2020