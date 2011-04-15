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10/06/2020
11:49

РФПИ и "Р-Фарм" создают СП

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "Р-Фарм" объявили о партнёрстве в рамках усилий по борьбе с коронавирусной инфекцией и производства первой российской вакцины с высоким экспортным потенциалом.

Как говорится в сообщении сторон, для реализации комплексного партнёрства РФПИ и "Р-Фарм" договорились о создании совместного предприятия (СП) с объёмом инвестиций более 4 млрд руб.

СП будет осуществлять работу по целому ряду направлений.
В частности, СП будет осуществлять масштабирование производства препарата "Артлегиа" (олокизумаб), применяемого в терапии цитокинового шторма (чрезмерного ответа иммунной системы) у больных со среднетяжёлой формой коронавирусной инфекции. ГК "Р-Фарм" 21 мая 2020 года завершила процесс регистрации препарата "Артлегиа" по показанию ревматоидный артрит, а 3 июня он был внесён в методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Также СП будет осуществлять производство уникальной первой российской вакцины против коронавирусной инфекции, разработка которой осуществляется "Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Помимо этого, СП займётся разработкой и производством других перспективных биотехнологических лекарственных средств и вакцин для борьбы с коронавирусом.

В рамках СП в Ярославле будет построено современное биотехнологическое производство активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм с возможностью экспорта продукции на рынок Ближнего Востока и других стран.

Сейчас препарат выпускается и маркируется на производственном комплексе группы компаний "Р-Фарм" в Ярославле. На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 12 тыс. упаковок с нанесением цифрового кода Data Matrix.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 80 проектов общим объёмом свыше 1.8 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, их годовая выручка составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более $40 млрд.

Группа компаний "Р-Фарм" предлагает комплексные решения для системы здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.06.2020

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