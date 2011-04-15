Клиентам Сбербанка стало доступно онлайн-кредитование на покупку техники Apple

Сервис кредитования "Покупай со Сбербанком" и компания re:Store, крупнейшая сеть магазинов и сервисных центров техники Apple в России, начинают сотрудничество в сфере онлайн-кредитования клиентов. Об этом говорится в сообщении банка.



Чтобы приобрести товар в кредит, в официальном приложении или на сайте https://www.re-store.ru/ клиенту необходимо выбрать способ оплаты "Покупай со Сбербанком". После этого он переходит в Сбербанк Онлайн, где проверяет предзаполненную анкету и отправляет кредитную заявку. Рассмотрение кредитной заявки онлайн занимает не более двух минут, нужна лишь дебетовая карта Сбербанка.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.







"AK&M" от 10.06.2020