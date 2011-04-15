Трансмашхолдинг приобретает венгерский вагоностроительный завод в Дунакеси

Сделка по приобретению Трансмашхолдингом венгерского машиностроительного предприятия Dunakeszi Jarmujavito (DJJ) вступила в силу. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.



Включаемое в состав холдинга венгерское предприятие примет участие в реализации контракта на поставку 1.3 тыс. пассажирских вагонов для нужд Египетских национальных железных дорог (ЕНЖД) общей стоимостью более 1 млрд евро. Поставки финансируются совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками, а производство подвижного состава осуществляется как в России, так и в Венгрии. Проект активно поддерживается руководством России, Министерством промышленности и торговли, а также профильными ведомствами Египта и Венгрии.



Это крупнейший экспортный проект для Трансмашхолдинга, одна из наиболее значительных сделок, заключенных в отрасли за последние годы, а также один из важнейших российско-венгерских кооперационных проектов. Впервые в истории отечественного вагоностроения реализуется контракт по созданию и поставке в дальнее зарубежье пассажирских вагонов для колеи 1435 мм. Проект обладает существенным мультипликативным эффектом и не только обеспечит загрузкой многочисленных поставщиков ТМХ, но и позволит накопить опыт в производстве компонентов для железнодорожной техники, сертифицируемой по европейским стандартам.



Первые вагоны, выпущенные на входящем в состав ТМХ Тверском вагоностроительном заводе, уже отправились в Египет. Первая партия вагонов, выпущенных в Венгрии, будет направлена заказчику в IV квартале 2020 года.



Выпускаемые в Венгрии вагоны будут собираться из российских вагонокомплектов с использованием венгерских компонентов. Стороной, ответственной за передачу технологий и организацию производства на новой площадке ТМХ в Венгрии, выступает ТВЗ.



Предполагается производство вагонов пяти разных классов обслуживания. Продукция отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, обеспечивает современный уровень комфорта. Срок эксплуатации вагонов как в условиях континентального, так и в условиях прибрежного египетского климата - 40 лет.



Завод DJJ основан в 1926 году, обладает большим опытом производства продукции для железнодорожной отрасли. Сегодня на нем работают около 600 сотрудников, которые трудятся над различными проектами модернизации подвижного состава, в основном для "Венгерских железных дорог" (MAV).



АО "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) объединяет предприятия транспортного машиностроения, разрабатывающие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и дизель-поезда, вагонное литьё, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.06.2020