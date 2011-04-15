ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6.5%

ВТБ уменьшает требования к первоначальному взносу до 15% с 20% в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020". Об этом говорится в сообщении банка.



По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдаёт кредиты под 6.5% с сегодняшнего дня.



ВТБ также следит за принятием аналогичных поправок к размеру первого взноса в рамках ипотечной госпрограммы для семей с детьми (ставка по кредиту - 5%) и Дальневосточной ипотеки (ставка - 2%). Банк будет готов начать работу по новым условиям после объявления о соответствующих изменениях со стороны Правительства РФ.



На сегодняшний день в рамках ипотеки под 6.5% ВТБ выдал свыше 9.6 тыс. кредитов на 27.7 млрд руб. По программе "Ипотека с господдержкой" для семей с детьми банк провёл более 22.2 тыс. сделок на 61 млрд руб. В рамках Дальневосточной ипотеки ВТБ помог приобрести недвижимость 1.5 тыс. клиентам с суммой кредитов 5.7 млрд руб.



По итогам первых пяти месяцев года объём выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311.4 млрд руб. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла 28.7%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 10.06.2020