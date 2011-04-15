Более 33 трлн акций Азиатско-Тихоокеанского банка выставлены на торги

На площадке ООО "РТС-тендер" в секции имущественных торгов продаются 33.669 трлн обыкновенных акций Азиатско-Тихоокеанского банка на сумму более 26 млн руб., принадлежащих ООО "Монумент девелопмент". Об этом сообщается на сайте площадки.



Продажа осуществляется через юридическую компанию ООО "АКВМ" как арестованное имущество.



Продавцом выступает территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве.



Заявки на участие в торгах принимаются до 28 июня 2020 года, торги состоятся 1 июля.



Напомним, ранее сообщалось, что Банк России принял решение о переносе реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка на 2021-2022 годы с проведением заново всех предпродажных процедур, учитывая наличие неуверенности в настроениях заинтересованных лиц из-за пандемии COVID-19, а также для расширения круга участников торгов и получения адекватной цены за реализуемые акции.



Это предоставит всем заинтересованным лицам возможность более точно оценить результаты деятельности банка в новых условиях и его дальнейшие перспективы развития, полагал регулятор.



Ранее Банк России получил от заинтересованных лиц четыре сообщения о намерении принять участие в процедурах реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка и приобрести 100% акций банка.



Азиатско-Тихоокеанский банк работает в 19 регионах Сибири и Дальнего Востока. Банк находится под процедурой санации с весны 2018 года. ЦБ докапитализировал АТБ на 9 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.06.2020