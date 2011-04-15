Москва выделила около 3 млрд руб. на достройку семи проблемных жилых комплексов

На счёт Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства поступили 2.95 млрд руб. из бюджета столицы. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"С их помощью завершат строительство семи жилых комплексов. Денежные средства в 2020 году направят на реализацию первоочередных мероприятий, включенных в "дорожную карту". То есть, проведут обследования, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по каждому ЖК", - сказала А.Пятова.



Она отметила, что это не окончательная сумма, направленная на достройку семи комплексов.



"Итоговые цифры, необходимые для полного завершения строительства, станут известны после проведения обследований и получения заключений государственной экспертизы", - пояснила А.Пятова.



Напомним, правительство Москвы оформило распорядительный документ о финансировании мероприятий по достройке семи жилых комплексов - от 13 мая 2020 года N554-ПП "О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы "Жилище".



Фонд выступит в качестве застройщика семи недостроенных жилых объектов: ЖК "Академ Палас", ЖК "Легенда", ЖК "Воскресенское", ЖК "Малыгина, 12", ЖК "Троицк Е-39", ЖК "Остров Эрин", дом в посёлке Кокошкино на улице Труда, позиция 8.



По шести объектам организация подала в Арбитражный суд заявления о намерении приобрести права на земельный участок с объектом незавершенного строительства и выступить в качестве нового застройщика.



По ещё двум долгостроям - жилому дому в поселке Кокошкино и ЖК "Малыгина, 12" - суд принял решение удовлетворить заявления Фонда.



"AK&M" от 10.06.2020