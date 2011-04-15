ФАС обязала банк "Открытие" выплатить клиентам недополученные средства

ФАС России обязала банк "Открытие" выплатить клиентам недополученные средства. Об этом говорится в сообщении службы.



Служба выдала банку предупреждение, в соответствии с которым он должен доначислить своим клиентам средства по счёту "Накопительный".



В ФАС поступила жалоба на ПАО Банк "ФК Открытие". При проведении проверки выяснилось, что на своём официальном сайте при продвижении счёта "Накопительный" банк целенаправленно привлекал внимание потенциальных клиентов максимальной процентной ставкой - 9%, подчёркивая, что это лучшее предложение на рынке.



Однако в соответствии с условиями предоставления услуги, максимальный размер процента для начисления применялся только начиная с 12-го месяца нахождения средств на счёте, а в первые месяцы размер ставки был значительно меньше - от 4%.



Вместе с тем, спустя ровно 12 месяцев после даты вступления в силу заявленных условий по накопительному счёту, банк снизил максимальную процентную ставку по счёту до 8%. Воспользоваться заявленной ранее максимальной процентной ставкой по счёту "Накопительный" смогли только клиенты банка, которые успели открыть счёт в первый день его введения, 1 марта 2019 года, и только за февраль 2020 года.



Внесением таких изменений банк лишил потребителей возможности получения заявленных привлекательных условий, несмотря на то, что потребители размещали денежные средства под низкий процент на протяжении начального периода после открытия счёта.



На основании изложенного ФАС установила в действиях банка наличие признаков нарушения закона "О защите конкуренции" и выдала ему предупреждение о недопустимости подобных действий и необходимости устранения последствий недобросовестного поведения.



"Банк должен обеспечить клиентам, открывшим банковские счета "Накопительный" в период со 2 марта 2019 года по 20 февраля 2020 года, применение к их счетам заявленных ранее условий. Клиентам также должны выплатить денежные средства в размере дохода, который они недополучили из-за снижения банком размера процентных ставок", - пояснила начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева, цитируемая в сообщении.



"ФАС России уже выдавала банкам предписания о начислении денежных средств, недополученных клиентами в результате неправомерных действий. И такие решения службы были поддержаны судом. В случае неисполнения банком предупреждения ведомство возбудит дело по признакам нарушения закона "О защите конкуренции", - отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, слова которого приводятся в сообщении.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



"AK&M" от 10.06.2020