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10/06/2020
13:02

В Ломбардный список Банка России включен ряд ценных бумаг

Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список, говорится в материалах ЦБ.

В соответствии с решением совета директоров ЦБ, с 10 июня 2020 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги: государственные облигации Санкт-Петербурга (государственный регистрационный номер выпуска RU35002GSP0), государственные облигации Новосибирской области (RU34020ANO0), долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом - нерезидентом Российской Федерации за пределами Российской Федерации (SIN XS2082937967).

Также в Ломбардный список включены биржевые облигации ОАО "Российские железные дороги" (4B02-20-65045-D-001P), биржевые облигации ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" (4B02-03-00073-A, 4B02-04-00073-A), биржевые облигации ПАО "Ростелеком" (4B02-04-00124-A-002P), биржевые облигации АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" (4B02-08-31153-H-001P).


"AK&M" от 10.06.2020
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