Cборы Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I квартале выросли на 18% до 1.5 млрд руб.

Объём премии, собранной филиалом Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I квартале 2020 года, составил 1.5 млрд руб., что на 18% превышает показатели аналогичного периода 2019 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 1.1 млрд руб. (прирост 10%), в том числе сборы по личному страхованию – 193.8 млн руб. (прирост 29%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 864.8 млн руб. (прирост 4%), страхованию ответственности – 71 млн руб. (прирост 49%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 385.8 млн руб. (прирост 48%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 8.8 млн руб. (прирост 46%).



Выплаты филиала Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за три месяца 2020 года составили 903.1 млн руб., что на 54% превышает показатели аналогичного периода 2019 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 115.7 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 578.1 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 10.8 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 197.9 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 650.9 тыс. рублей.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали ОСАГО, страхование имущества физических и юридических лиц.



"Динамика рынка в I квартале 2020 года находилась под влиянием множества факторов – волатильность финансовых рынков, первые проявления пандемии в России и её бурное развитие на глобальном уровне. Несмотря на обилие рисков, наш филиал добился высоких результатов, продолжая укреплять позиции в ряде направлений. Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от ситуации с пандемией и её влиянием на экономику. Однако уже сейчас можно говорить о грядущей трансформации страхового рынка, изменении портфелей страховых компаний и потребительских предпочтений", — комментирует директор филиала Ингосстраха в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 10.06.2020