Строительство Северо-Восточной хорды завершится в 2022 году

Строительно-монтажные работы на Северо-Восточной хорде (СВХ) планируется закончить в 2022 году. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Мы завершили бетонирование опор ещё одной эстакады съезда с основного хода СВХ на Ярославское шоссе. После вынужденной паузы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции строительство возобновлено на всех транспортных сооружениях развязки. Работы идут высокими темпами", - отметил Р.Загрутдинов.



Эстакада является частью правоповоротного съезда с Северо-Восточной хорды при следовании со стороны Открытого шоссе на Ярославское шоссе в сторону Московской области. Её длина - 319 метров. Она пересекает железнодорожные пути Ярославского направления МЖД.



На остальных эстакадах развязки ведётся бетонирование опор, монтаж балок и укрупнительная сборка металлоконструкций пролетных строений, бетонирование плиты дорожного полотна.



Всего на развязке СВХ с Ярославским шоссе предстоит построить и реконструировать более 4.8 км дорог.



Проектом предусмотрено строительство: эстакады основного хода СВХ длиной 387 м, эстакады на левоповоротном съезде с Проспекта Мира при движении в сторону центра на СВХ в направлении Открытого шоссе длиной 539 м, трёх эстакад на правоповоротном съезде с основного хода СВХ на Ярославское шоссе длиной 1475 м.



Кроме того, реконструируют два подземных пешеходных перехода: на улице Проспект Мира, дом 222 и на Ярославском шоссе, дом 2.



"AK&M" от 10.06.2020