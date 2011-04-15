Минкомсвязь обсудила в Совете Федерации реорганизацию "Почты России"

Минкомсвязь России обсудила в Совете Федерации реорганизацию "Почты России", говорится в сообщении министерства.



На мероприятии обсудили итоги акционирования "Почты России", перспективы развития компании и работу по формированию дополнительного имущественного взноса для докапитализации общества.



"В условиях распространения коронавируса "Почта России" как непрерывно действующая организация бесперебойно продолжает свою работу. Работники "Почты" каждый день обеспечивают оказание услуг почтовой связи, доставляют газеты, журналы, выдают пенсии и социальные выплаты", - отметил первый замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Пак, цитируемый в сообщении.



Он отметил, что снижение экономической активности в условиях принятых ограничительных мер негативно влияет на компанию. Министерство прорабатывает решения о возможных мерах поддержки "Почты".



"Почта России" уже включена в перечень системообразующих организаций, - напомнил замглавы Минкомсвязи России. - Также министерство внесло в Правительство предложения по дополнительным мерам поддержки "Почты России". Решение будет приниматься на уровне Правительства РФ".



Замминистра также озвучил приоритетные задачи, которые стоят перед "Почтой России" в связи с активным внедрением новых цифровых технологий.



Федеральный закон N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Президент РФ Владимир Путин подписал 29 июня 2018 года. В рамках реализации закона ФГУП "Почта России" была реорганизована в акционерное общество "Почта России".



"Почта России" (ИНН 7724261610) - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.06.2020