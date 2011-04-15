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10/06/2020
14:23

Количество резидентов ТОР с начала года увеличилось на 22%, МЭР

Министерство экономического развития зарегистрировало два новых предприятия в Реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). Общее количество резидентов ТОР с начала 2020 года увеличилось на 22%, говорится в сообщении министерства.

Всего в реестре на текущий момент 701 резидент ТОР в моногородах.

Новые резиденты - "Благовещенский завод дорожных конструкций" (ООО БЗДК) и ООО "ИГНИС" зарегистрированы в ТОСЭР "Благовещенск" в Республике Башкирия.

БЗДК планирует организовать производство шумозащитных экранов и мостовых железобетонных балок с общим объемом инвестиций 127.28 млн руб. В ходе реализации проекта будет создано 53 новых рабочих места.

ИГНИС планирует организацию швейного предприятия с общим объемом инвестиций 26.1 млн руб. и 60 новыми рабочими местами.

Всего на текущий момент создано 87 ТОР в моногородах (из них 5 в моногородах, являющимися ЗАТО). В соответствии с отчетами, полученными от регионов, на конец I квартала 2020 года резидентами ТОР в моногородах привлечено 69.6 млрд руб инвестиций и создано 27.3 тыс. новых рабочих мест.

"AK&M" от 10.06.2020
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