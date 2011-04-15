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10/06/2020
13:46

МИД РФ заявил о неизбежности возвращения чартеров в Египет, АТОР

МИД РФ заявил о неизбежности возвращения чартеров в Египет. Об этом сообщает АТОР.

Президент РФ Владимир Путин 8 июня 2020 года провёл телефонные переговоры со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом Сиси. Согласно сообщению сайта Кремля, последний раз лидеры двух стран беседовали 10 января.

Наряду с политическими вопросами были рассмотрены актуальные темы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнёрства. Обсуждались ли вопросы туризма, неизвестно.

Уже 9 июня во влиятельной египетской газете "Аль-Ахрам" было опубликовано интервью специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова, в котором была обозначена позиция России относительно возвращения авиасообщения с Египтом.

По словам замглавы МИД РФ, за последние годы сторонами проделана значительная работа по расследованию причин катастрофы и повышению уровня безопасности воздушного сообщения. Однако из-за пандемии планы по восстановлению авиасообщения с курортами Египта были скорректированы.

"Тем не менее убеждён, что мы неизбежно придём к тому, что чартерные рейсы в египетские курортные города будут восстановлены", - подчеркнул высокопоставленный дипломат, слова которого приводит АТОР.

В настоящее время въездной туризм в Египте стоит на "паузе". О сроках возобновления международного авиасообщения власти страны не сообщают.

В этих условиях представители туристической отрасли страны стали говорить о необходимости возвращения туризма не летом, а уже в более конкурентном для Египта зимнем сезоне - с октября.

"AK&M" от 10.06.2020
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