МИД РФ заявил о неизбежности возвращения чартеров в Египет, АТОР

МИД РФ заявил о неизбежности возвращения чартеров в Египет. Об этом сообщает АТОР.



Президент РФ Владимир Путин 8 июня 2020 года провёл телефонные переговоры со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом Сиси. Согласно сообщению сайта Кремля, последний раз лидеры двух стран беседовали 10 января.



Наряду с политическими вопросами были рассмотрены актуальные темы дальнейшего развития российско-египетского стратегического партнёрства. Обсуждались ли вопросы туризма, неизвестно.



Уже 9 июня во влиятельной египетской газете "Аль-Ахрам" было опубликовано интервью специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова, в котором была обозначена позиция России относительно возвращения авиасообщения с Египтом.



По словам замглавы МИД РФ, за последние годы сторонами проделана значительная работа по расследованию причин катастрофы и повышению уровня безопасности воздушного сообщения. Однако из-за пандемии планы по восстановлению авиасообщения с курортами Египта были скорректированы.



"Тем не менее убеждён, что мы неизбежно придём к тому, что чартерные рейсы в египетские курортные города будут восстановлены", - подчеркнул высокопоставленный дипломат, слова которого приводит АТОР.



В настоящее время въездной туризм в Египте стоит на "паузе". О сроках возобновления международного авиасообщения власти страны не сообщают.



В этих условиях представители туристической отрасли страны стали говорить о необходимости возвращения туризма не летом, а уже в более конкурентном для Египта зимнем сезоне - с октября.



"AK&M" от 10.06.2020