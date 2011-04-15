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10/06/2020
14:09

Реджеп Тайип Эрдоган попросил Владимира Путина разрешить россиянам поездки в Турцию

Реджеп Тайип Эрдоган попросил Владимира Путина разрешить россиянам поездки в Турцию. Об этом сообщает АТОР.

Отмечается, что он ведёт переговоры с Россией, Германией и Великобританией о приезде туристов из этих стран. В частности, президент Турции заявил, что во время недавнего телефонного разговора с В.Путиным он "попросил российского лидера разрешить россиянам поехать в Турцию". "Россияне соскучились по Турции, они хотят приехать, откройте границы", - так прокомментировал прессе Эрдоган своё обращение к В.Путину, отмечает АТОР.

По неофициальной информации, Турция готовится возобновить авиасообщение с Россией с 15 июля 2020 года.


"AK&M" от 10.06.2020
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