Реджеп Тайип Эрдоган попросил Владимира Путина разрешить россиянам поездки в Турцию. Об этом сообщает АТОР.



Отмечается, что он ведёт переговоры с Россией, Германией и Великобританией о приезде туристов из этих стран. В частности, президент Турции заявил, что во время недавнего телефонного разговора с В.Путиным он "попросил российского лидера разрешить россиянам поехать в Турцию". "Россияне соскучились по Турции, они хотят приехать, откройте границы", - так прокомментировал прессе Эрдоган своё обращение к В.Путину, отмечает АТОР.



По неофициальной информации, Турция готовится возобновить авиасообщение с Россией с 15 июля 2020 года.





"AK&M" от 10.06.2020