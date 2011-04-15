Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/06/2020
13:49

Перевалка грузов в морпортах РФ за 5 месяцев выросла на 3.2% до 351.4 млн т

Объём перевалки грузов в морских портах России в январе-мае 2020 года составил 351.4 млн т, что на 3.2% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил Минтранс.

Объём перевалки сухогрузов составил 155.7 млн т (рост 4.2%), наливных - 195.7 млн т (рост 2.5%).

Объём перевалки в портах Арктического бассейна составил 40.9 млн т (снижение на 5.5%), из которых сухогрузы составили 11.9 млн т, наливные - 29 млн т.

Объём перевалки в портах Балтийского бассейна составил 110. млн т (+2.6%), из которых сухогрузы составили 44.9 млн т, наливные - 66 млн т (рост 6.2%).

Объём перевалки в портах Азово-Черноморского бассейна составил 105.8 млн т (прирост 6.6%). Перевалка сухих грузов составила 41.2 млн т (+15.1%), наливных - 64.6 млн т (+1.8%).

Объём перевалки в портах Каспийского бассейна составил 3.5 млн т (рост 17.3% к уровню 2019 года), из которых сухогрузы составили 1.6 млн т (рост 41.7%), наливные - 1.9 млн т (рост 3%).

Объём перевалки в портах Дальневосточного бассейна составил 90.3 млн т (увеличение 4.1%), из которых сухогрузы составили 56.3 млн т (рост 3.6% по сравнению с прошлым годом), наливные - 34 млн т (+4.9%).

"AK&M" от 10.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100