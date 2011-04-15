Перевалка грузов в морпортах РФ за 5 месяцев выросла на 3.2% до 351.4 млн т

Объём перевалки грузов в морских портах России в январе-мае 2020 года составил 351.4 млн т, что на 3.2% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил Минтранс.



Объём перевалки сухогрузов составил 155.7 млн т (рост 4.2%), наливных - 195.7 млн т (рост 2.5%).



Объём перевалки в портах Арктического бассейна составил 40.9 млн т (снижение на 5.5%), из которых сухогрузы составили 11.9 млн т, наливные - 29 млн т.



Объём перевалки в портах Балтийского бассейна составил 110. млн т (+2.6%), из которых сухогрузы составили 44.9 млн т, наливные - 66 млн т (рост 6.2%).



Объём перевалки в портах Азово-Черноморского бассейна составил 105.8 млн т (прирост 6.6%). Перевалка сухих грузов составила 41.2 млн т (+15.1%), наливных - 64.6 млн т (+1.8%).



Объём перевалки в портах Каспийского бассейна составил 3.5 млн т (рост 17.3% к уровню 2019 года), из которых сухогрузы составили 1.6 млн т (рост 41.7%), наливные - 1.9 млн т (рост 3%).



Объём перевалки в портах Дальневосточного бассейна составил 90.3 млн т (увеличение 4.1%), из которых сухогрузы составили 56.3 млн т (рост 3.6% по сравнению с прошлым годом), наливные - 34 млн т (+4.9%).



"AK&M" от 10.06.2020