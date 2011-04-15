Сбербанк запустил приложение персональной аналитики "СберСоветник"

Сбербанк запустил новый сервис - приложение "СберСоветник", в котором можно получить аналитику по основным бизнес-метрикам, оценить нишу, а также сравнить показатели своего бизнеса с другими компаниями отрасли. Об этом говорится в сообщении банка.



На данный момент в СберСоветнике доступно 10 сервисов.

В приложении можно проанализировать целевую аудиторию конкретного бизнеса по социально-демографическим признакам. Также в приложении содержится информация о среднем чеке в сравнении с рынком, общий трафик посещаемости, частота возврата клиентов и то, какую долю выручки они приносят, зарплатная аналитика по бизнесу, поведение клиентов до и после совершения покупки в магазине.



Данные доступны за последние 12 месяцев в месячном и дневном разрезе. Отчёты обновляются на ежемесячной основе, в будущем обновление будет доступно еженедельно.



Помимо аналитики в приложение встроен сервис поиска контрагентов, который на основе анализа данных подберет наиболее подходящих проверенных контрагентов, и сервис персонального налогового календаря, благодаря которому пользователь сможет быть в курсе предстоящих налоговых событиях (оплата налогов, подача отчётов, деклараций). Также в приложении собраны советы и сервисы для предпринимателей, которые помогут трансформировать свой бизнес и продолжать развиваться в период пандемии.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 10.06.2020