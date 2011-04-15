РУСАЛ сделал заявление в связи с аварией на Красноярской железной дороге.



Как говорится в сообщении компании, в связи с неблагоприятными погодными условиями 7 июня 2020 года произошло разрушение призмы железнодорожной насыпи и её сползание на участке пути Ачинск-2 - Назарово Красноярской железной дороги. Ранее на данном участке осуществлялись перевозки груженых и порожних маршрутов с сырьём для обеспечения Ачинского глиноземного комбината (АГК), являющегося одним из крупнейших грузоотправителей в регионе. На сегодняшний день поставки сырья на комбинат полностью прекращены, в связи с чем его нормативные остатки близки к критическому минимуму.



Компания ведёт переговоры с РЖД для оперативной организации перевозки сырья на АГК по объездным маршрутам, а после завершения ремонта путей - для обеспечения первоочередного пропуска составов с нефелиновой рудой для восполнения технологических запасов предприятия, в случае, если в ближайшее время движение поездов не будет возобновлено в полном объёме. РУСАЛ рассчитывает на максимально оперативные действия со стороны РЖД, иначе под угрозой окажется снабжение сырьём Красноярского алюминиевого завода.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Прибыль РУСАЛа за 2019 год упала на 43.5% до $960 млн с $1.698 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 5.5% до $9.711 млрд с $10.28 млрд в результате снижения на 15.1% средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с $2110 за т в 2018 году до $1792 за т в 2019 году и падения на 11.2% средних реализованных премий к цене LME. Скорректированный показатель EBITDA упал на 55.3% до $966 млн с $2.163 млрд.



"AK&M" от 10.06.2020