ВЭБ.РФ, Новикомбанк и Минэкономразвития подписали трёхстороннее соглашение

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", подписал соглашение с Министерством экономического развития РФ и ВЭБ.РФ о субсидировании процентных ставок по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим предприятиям и их дочерним компаниям на пополнение оборотных средств. Об этом говорится в сообщении Новикомбанка.



Данная программа реализуется через Государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ в соответствии с утверждённым постановлением Правительства РФ.



Цель программы - поддержать системообразующие предприятия в условиях коронавируса. В рамках принятой программы банки выдают предприятиям кредиты по ставке не более 5% годовых. Размер кредита рассчитывается исходя из среднемесячной выручки заемщика, кредитные средства направляются на пополнение оборотных средств (в т.ч. выплату заработной платы сотрудникам и сопутствующие платежи; закупку сырья и материалов; оплату аренды, приобретение, текущий ремонт и обслуживание оборудования; коммунальные платежи и много другое).



В рамках реализации программы банки выдадут системообразующим предприятиям кредиты на общую сумму порядка 400 млрд руб. по льготной ставке. При этом государство в 2020 году направит 24 млрд руб. субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам



АО АКБ "Новикомбанк" (Москва, ИНН 7706196340) создано в 1993 году и специализируется на кредитовании крупных корпоративных клиентов и РКО юрлиц. Филиалы банка расположены в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти и Санкт-Петербурге, банк также имеет четыре дополнительных и два операционных офиса. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является госкорпорация "Ростех".



Правительство РФ определило Новикомбанк головным банком для госкорпорации "Ростех".



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



"AK&M" от 10.06.2020