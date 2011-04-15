М.Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года. Об этом сообщает кабмин.



В числе основных задач документа - удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы и развитие экспорта.



Уровень газификации российских регионов к 2024 году вырастет до 74.7% с 68.6%, а к 2035 году - до 82.9%. Такие показатели заложены в Энергетической стратегии.



Помимо этого, в стратегии прогнозируется увеличение к 2024 году производства энергоносителей на 5-9% (по сравнению с 2018 годом), экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) - на 9-15%, привлечение инвестиций в отрасль - в 1.35-1.4 раза.



В качестве стратегических целей ТЭК документ фиксирует содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.



В числе основных задач - удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы, развитие экспорта, модернизация и повышение доступности инфраструктуры, достижение технологической независимости, цифровая трансформация и обеспечение энергобезопасности.



Особое внимание в стратегии уделено расширению газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развитию мощностей по производству сжиженного природного газа, обеспечению устойчивости энергосистемы. Кроме того, сделан акцент на снижении негативного воздействия ТЭК на окружающую среду.



Положения документа будут детализированы в плане его реализации, а также в генеральных схемах развития отраслей топливно-энергетического комплекса.



"AK&M" от 10.06.2020