Завод Danone открыл новую лабораторию в Подмосковье. Новая современная лаборатория начала свою работу на заводе детского питания Истра-Nutricia в городском округе Истра, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.



Инвестиции в строительство и оснащение составили около 100 млн руб.



Для проектирования и строительства помещений лаборатории были привлечены только российские компании. Микробиологическая лаборатория проводит контроль используемого на заводе сырья, готового продукта, а также контроль состояния производственной среды.



"Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области оказывает группе Danon и вошедшей в её состав компании Nutricia помощь в получении необходимой разрешительной документации, сопровождает при реализации инвестиционных проектов, что позволяет нашим французским партнерам комфортно чувствовать себя в регионе и развивать бизнес, предлагая потребителям высококачественную продукцию", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, слова которой приводятся в сообщении.



Новое оборудование лаборатории даёт возможность проводить анализ содержания в готовой продукции витаминов А, Е, В1 и В3, что позволило перенести тестирование из лабораторий Германии в Подмосковье.



Тестирование на возможное присутствие аллергенов во входящем сырье и в готовой продукции происходит в отдельном блоке, а два жидкостных хроматографа обеспечивают точное определение показателей безопасности и витаминов.



Danone - французская продовольственная компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания. Основана в 1919 году фармацевтом Исааком Карассо (1874-1939) в Барселоне, названа им в честь своего сына Даниэля. Основные направления деятельности компании - молочные продукты, детское и медицинское питание, минеральная вода. Продукция выпускается под такими известными марками, как Danone, Активиа, Actimel, Растишка, Fantasia, Danissimo, Evian, Badoit, Volvic, Raumplus.



Группа компаний Danone в России входит в международную компанию Groupe Danone, которая представлена на пяти континентах. В июле 2015 года группа компаний Danone объявила об окончании реорганизации юридических лиц, входящих в состав группы АО "Компания Юнимилк". В результате все активы объединены в акционерное общество "Данон Россия".



"AK&M" от 10.06.2020