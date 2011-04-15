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10/06/2020
15:47

Завод Danone открыл новую лабораторию в Подмосковье

Завод Danone открыл новую лабораторию в Подмосковье. Новая современная лаборатория начала свою работу на заводе детского питания Истра-Nutricia в городском округе Истра, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Инвестиции в строительство и оснащение составили около 100 млн руб.

Для проектирования и строительства помещений лаборатории были привлечены только российские компании. Микробиологическая лаборатория проводит контроль используемого на заводе сырья, готового продукта, а также контроль состояния производственной среды.

"Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области оказывает группе Danon и вошедшей в её состав компании Nutricia помощь в получении необходимой разрешительной документации, сопровождает при реализации инвестиционных проектов, что позволяет нашим французским партнерам комфортно чувствовать себя в регионе и развивать бизнес, предлагая потребителям высококачественную продукцию", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, слова которой приводятся в сообщении.

Новое оборудование лаборатории даёт возможность проводить анализ содержания в готовой продукции витаминов А, Е, В1 и В3, что позволило перенести тестирование из лабораторий Германии в Подмосковье.

Тестирование на возможное присутствие аллергенов во входящем сырье и в готовой продукции происходит в отдельном блоке, а два жидкостных хроматографа обеспечивают точное определение показателей безопасности и витаминов.

Danone - французская продовольственная компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания. Основана в 1919 году фармацевтом Исааком Карассо (1874-1939) в Барселоне, названа им в честь своего сына Даниэля. Основные направления деятельности компании - молочные продукты, детское и медицинское питание, минеральная вода. Продукция выпускается под такими известными марками, как Danone, Активиа, Actimel, Растишка, Fantasia, Danissimo, Evian, Badoit, Volvic, Raumplus.

Группа компаний Danone в России входит в международную компанию Groupe Danone, которая представлена на пяти континентах. В июле 2015 года группа компаний Danone объявила об окончании реорганизации юридических лиц, входящих в состав группы АО "Компания Юнимилк". В результате все активы объединены в акционерное общество "Данон Россия".

"AK&M" от 10.06.2020
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