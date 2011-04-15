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10/06/2020
16:34

Пассажиропоток МЦД вырос на 20% с отменой режима самоизоляции

В первый день после окончания в столице режима самоизоляции, 9 июня, по маршрутам Московских центральных диаметров было совершено на 20% поездок больше, чем в предыдущий день. Об этом сообщил Департамент транспорта.

Несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, для собственной безопасности пассажиры должны продолжать носить маски и перчатки в городском общественном транспорте.

"Пассажиры постепенно возвращаются на диаметры. Это связано со снятием ограничений в Москве и Подмосковье. В первый день после отмены в Москве режима самоизоляции по диаметрам было совершено 265.2 тыс. поездок, что на 20% больше, чем за предыдущий день. При этом, относительно июня прошлого года, пассажиропоток всё ещё сильно ниже - почти на 48%. Несмотря на постепенное снятие ограничений, просим пассажиров носить маски и перчатки в общественном транспорте для безопасности себя и окружающих", - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта.

"AK&M" от 10.06.2020
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