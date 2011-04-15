АВТОВАЗ переносит введение 4-дневной рабочей недели на 31 августа в связи с краткосрочным оживлением на рынке

АВТОВАЗ сохранит режим полной 5-дневной рабочей недели до 31 августа 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Напомним, что ранее компания планировала перейти на режим сокращённой 4-дневной рабочей недели с 29 июня 2020 года.



Руководство АВТОВАЗа приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе 2020 года в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнёров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки. Это ведёт к соответствующему увеличению объёмов производства. Положительное влияние на отрасль оказали расширенные меры государственной поддержки спроса, которые уже показали свою эффективность, а также постепенное снятие санитарных ограничений в большинстве регионов страны и открытие дилерских центров LADA.



В настоящее время трудно спрогнозировать состояние автомобильного рынка осенью 2020 года - по последним прогнозам сокращение рынка в 2020 году может составить около 30% по сравнению с результатами 2019 года. В связи с этим АВТОВАЗ заранее предусматривает введение режима 4-дневной рабочей недели, начиная с 31 августа 2020 года. Это мера, которой компания воспользуется для сохранения рабочих мест и коллектива в случае негативного сценария развития ситуации на рынке осенью. Окончательное решение будет принято в конце августа 2020 года.



АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Группа АВТОВАЗ входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства для четырёх брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти - ПАО "АВТОВАЗ" и в Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".



"AK&M" от 10.06.2020