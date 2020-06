Газпром в 2019 году сократил выбросы парниковых газов. Об этом говорится в сообщении компании, которая подвела итоги природоохранной деятельности за 2019 год - они представлены в Экологическом отчёте, опубликованном на интернет-сайте компании.



В прошедшем году ПАО "Газпром" достигнуты все целевые показатели, установленные корпоративными экологическими целями. Сэкономлено 3.3 млрд куб. м газа, 330.3 млн кВт ч электроэнергии и 252.7 тыс. Гкал тепловой энергии. Результат был достигнут на фоне роста добычи газа на 0.5% до 500.1 млрд куб. м. В группе "Газпром" выбросы в атмосферу по сравнению с 2018 годом снижены на 31.3 тыс. т, потребление воды - на 358.8 млн куб. м, объём образовавшихся отходов - на 218 тыс. т.



Природный газ за счёт экологических преимуществ играет важную роль в достижении целей ООН в области устойчивого развития и Парижского соглашения по климату, обеспечивая вклад в низкоуглеродное развитие экономики России и стран - импортёров российского газа.



Газпром внедряет лучшие доступные технологии, уделяет пристальное внимание повышению энергоэффективности, работает над сокращением углеродного следа продукции. Так, выбросы парниковых газов при поставках российского газа по газопроводам "Северный поток" и "Турецкий поток" более чем в три раза ниже по сравнению с поставками СПГ из США в Европу.



Выбросы метана по всей производственной цепочке Газпрома близки к нулю: в 2019 году при добыче они составили 0.02% от объёма добываемого газа, при транспортировке - 0.29% от объёма транспортируемого газа, при подземном хранении - 0.03% от объёма хранения газа. Это соответствует лучшим мировым практикам. Газпром ведёт эту работу в сотрудничестве с партнёрами в рамках участия в международной инициативе "Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа".



Выбросы парниковых газов в группе "Газпром" в 2019 году снизились на 3.52 млн т СО2-эквивалента или на 1.5% по сравнению с 2018 годом. Дополнительно Газпром первым в России рассчитал объём выбросов с использованием Потенциала изменения глобальной температуры для 100-летнего периода. В результате фактические показатели углеродного следа производственной деятельности Газпрома ниже ещё на 25.2 млн т СО2-эквивалента. Подсчёт был сделан для более объективного представления данных о влиянии выбросов на климатическую систему с учётом рекомендаций Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).



Газпром придерживается высоких стандартов раскрытия информации и последовательно увеличивает объём раскрываемых данных - в том числе по экологическим вопросам. В частности, ранее компания оценивала два вида выбросов: прямые, от производственной деятельности предприятий ПАО "Газпром", и косвенные, связанные с их энергообеспечением. В 2019 году Газпром расширил охват представления данных и впервые среди отечественных энергетических компаний выполнил оценку косвенных выбросов парниковых газов от использования реализованной Группой продукции. Оценка продемонстрировала, что углеродоёмкость продукции группы "Газпром" при сжигании конечными потребителями составляет 301.63 кг СО2-экв. / барр. н. э. Это лучший показатель среди крупнейших нефтегазовых компаний мира, что соответствует ранее сделанным оценкам CDP (Carbon Disclosure Project).



Корпоративная углеродная отчётность, включая методику расчёта выбросов парниковых газов, традиционно прошла независимое заверение международной аудиторско-консалтинговой компанией KPMG.



Один из ключевых показателей влияния на климат - "углеродный след" (выбросы парниковых газов по всей производственной цепочке). При его оценке ключевым для газовой отрасли и сельского хозяйства является коэффициент пересчёта выбросов метана в СО2-эквивалент. Согласно последнему, пятому, Оценочному докладу МГЭИК, повышается значение такой метрики, как Потенциал изменения глобальной температуры для 100-летнего периода (GTP). Тем не менее, в настоящее время общим метрическим показателем в расчётах является Потенциал глобального потепления (GWP) для 100-летнего периода.



Carbon Disclosure Project - некоммерческое партнёрство, объединяющее более 500 международных финансовых организаций, управляющих средствами в размере более $106 трлн. CDP ведет крупнейшую международную базу данных по выбросам парниковых газов, которая используется при принятии инвестиционных решений. Более 8 тыс. компаний из 120 стран мира, в том числе крупнейшие компании России, представляют отчётность в рамках CDP.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Прибыль Газпрома по МСФО за 2019 год упала на 17% до 1.269 трлн руб. с 1.529 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.203 трлн руб. против 1.456 трлн руб. Прибыль от продаж сократилась на 42% до 1.12 трлн руб. с 1.93 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 12.2% до 1.627 трлн руб. с 1.852 трлн руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 7% и составила 7.659 трлн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.



"AK&M" от 10.06.2020