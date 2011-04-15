"Газпром нефть" внедрила систему телемедицины для сотрудников непрерывных производств

"Газпром нефть" обеспечила сервис онлайн доступа к медицинской помощи для сотрудников предприятий логистики, переработки и сбыта. Об этом говорится в сообщении компании.



Система "Телемед" даёт возможность дистанционного общения с врачами для получения консультаций по различным вопросам. Новая система внедрена в рамках программы "Антивирус", которая обеспечивает создание барьеров для распространения COVID-19 и охватывает сотрудников непрерывных производств, нефтесервисных и обслуживающих организаций во всех регионах деятельности "Газпром нефти".



Система "Телемед" позволяет минимизировать прямой контакт с медицинскими службами, создавая удобную онлайн-платформу для плановых и срочных консультаций с врачами, в том числе, с узкими специалистами. Сервис доступен в виде мобильного приложения и расширяет комплекс противоэпидемических мер защиты персонала.



В период нерабочих дней непрерывные производства "Газпром нефти", в числе которых нефтеперерабатывающие предприятия, не прекращали свою деятельность, создав систему барьеров на пути распространения COVID-19. Для исключения распространения инфекции сотрудники проходят регулярное превентивное тестирование на коронавирус. На проходных организован автоматизированный высокоточный контроль температуры. Помещения, контактные поверхности, спецтранспорт регулярно дезинфицируются, персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Потоки движения работников на территории разграничены для создания необходимой социальной дистанции.



Для обеспечения безопасности посетителей и персонала на автозаправочных станциях сети "Газпромнефть" реализован комплекс противоэпидемиологических мер. В прикассовых зонах установлены защитные экраны из плексигласа. Для соблюдения клиентами социальной дистанции на пол АЗС нанесена специальная ограничительная разметка. Персонал соблюдает обязательный масочный режим, проходит регулярное тестирование и контроль температуры перед выходом на смену. На всех АЗС "Газпромнефть" можно оплатить покупку топлива онлайн, не выходя из автомобиля, с помощью мобильных приложений.



"Газпромнефть-Энергосервис" - специализированная энергетическая дочерняя структура "Газпром нефти", основной профиль деятельности которой включает обеспечение требуемых показателей надежности и бесперебойности систем электроснабжения активов блока логистики переработки и сбыта компании.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящиеся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 10.06.2020