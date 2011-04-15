Станция "Рижская" Большой кольцевой линии метро войдёт в состав транспортно-пересадочного узла

Станция "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Это будет один из крупнейших ТПУ в столице. Он свяжет БКЛ, Калужско-Рижскую линию метро, второй маршрут Московских центральных диаметров и перспективные МЦД-3 и МЦД-4", - сказал Р.Загрутдинов.



"Рижская" - пилонная станция глубокого заложения с тремя сводами и островной платформой. Выходы будут вести на Рижскую площадь и к Рижскому вокзалу.



Станция строится на глубине более 60 м. Сейчас идёт разработка грунта, сооружается наклонный тоннель для эскалатора.



Напомним, строительство участка БКЛ метро от "Нижегородской" до "Савёловской" началось в 2015 году. Его длина составляет 14 км. На нём расположатся семь станций: "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща".



Также построят соединительную ветку в депо "Нижегородское".

В начале июня завершена проходка правого тоннеля между станциями "Рижская" и "Савёловская" БКЛ.



"Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что перегоны между станциями на этом участке самые сложные. Они проходят под путями двух линий метро, трёх направлений железной дороги, под действующими станциями, поэтому требуют максимально кропотливой, аккуратной, точной работы", - подчеркнул Р.Загрутдинов.



"AK&M" от 10.06.2020