Инфляция за неделю, со 2 по 8 июня, была нулевой

Инфляция за неделю, со 2 по 8 июня 2020 года, а также с начала июня была нулевой, с начала года - 2.4%. Об этом сообщил Росстат.



За период со 2 по 8 июня среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 0.9%. Подорожание на 3% и более отмечено в 6 субъектах Российской Федерации, самое заметное в Магаданской области - на 4.7% и Удмуртской Республике - на 4.1%. В Калининградской области она подешевела на 1.2%.



Среди остальных продуктов питания выросли цены: на рис шлифованный и чай чёрный - на 0.5%, масло подсолнечное - на 0.4%, хлеб и консервы овощные для детского питания - на 0.3%, баранину, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую, масло сливочное, маргарин, муку пшеничную, пшено, макаронные изделия, печенье и соль поваренную - на 0.2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 2.1%, мясо кур, сахар-песок и творог жирный - на 0.2%, говядину, свинину, колбасы, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное и водку - на 0.1%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на картофель - 4.5%, яблоки - 2.8%, морковь - 1.2%. В то же время помидоры стали дешевле на 6.5%, огурцы - на 4.5%, лук репчатый - на 2.8%, капуста белокочанная - на 0.3%.



В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный), флуоцинолона ацетонид, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0.1%. При этом цены на офтан катахром снизились на 0.6%, бромгексин - на 0.4%, троксерутин - на 0.3%, ренни, валокордин и алмагель - на 0.2%, линекс - на 0.1%.



На отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены: на спички - на 0.7%, пелёнки для новорождённых - на 0.4%, подгузники детские - на 0.3%, мыло хозяйственное и сухие корма для домашних животных - на 0.2%, бумагу и мыло туалетные - на 0.1%. Цены на щётку зубную снизились на 0.3%, порошок стиральный - на 0.1%.



Из остальных непродовольственных товаров подорожали легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром отечественные, носки, гольфы детские - на 0.3%, колготки женские эластичные - на 0.2%, футболки и брюки из джинсовой ткани для детей - на 0.1%. Шампуни стали дешевле на 0.8%, телевизоры - на 0.4%. электропылесосы напольные, смартфоны и носки мужские - на 0.1%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо увеличились на 0.1%.



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