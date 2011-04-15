Над Шоссейной улицей и участком Юго-Восточной хорды возведут эстакаду, сообщил Стройкомплекс.



Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, согласован проект 250-метровой эстакады над Шоссейной улицей в районе Печатники на юго-востоке столицы.



Эстакада пройдёт над Шоссейной улицей и проектируемым ходом Юго-Восточной хорды. Заканчиваться она будет путепроводом по основному ходу магистрали "Печатники-Братеево".



"Восток и юго-восток Москвы традиционно страдают от отсутствия поперечных дорожных связей. И строительство хорды, по словам мэра Сергея Собянина, позволит реально улучшить дорожную ситуацию в огромном секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, где проживает около 2.5 млн жителей города", - сказал С.Кузнецов.



Дорога от Третьего транспортного кольца до МКАД обеспечит транспортные связи между районами Центрального, Юго-Восточного и Южного округов, а также уменьшит транспортную нагрузку на Волгоградский проспект, Люблинскую улицу, Каширское шоссе и другие столичные улицы.



Проектировщик - АО "Моспроект-3".

"AK&M" от 10.06.2020