Ford Motor Company и Volkswagen AG подписали соглашения, которые расширяют их глобальный альянс. Об этом говорится в сообщении компаний.



Соглашение предусматривает сотрудничество в пикапах среднего размера, а также в коммерческих и электромобилях.



Так средний пикап, разработанный и изготовленный компанией Ford, будет продаваться, начиная с 2022 года компанией Volkswagen как Amarok в линейке Volkswagen Commercial Vehicles.



Предусматривается дальнейшее взаимодействие по коммерческим автомобилям - городским автофургоном на основе новейшей модели Caddy, разработанной и построенной Volkswagen Commercial Vehicles и однотонным грузовым фургоном, созданным компанией Ford.



Альянс собирается стать лидером в разработке высокопроизводительного электромобиля Ford для Европы, построенного на платформе MEB (Modular Electric Drive) Volkswagen.



Volkswagen AG - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрёл 49.9% акций Porsche AG, слияние с которой завершилось в 2010 году. Компания занимается выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге. Марка Volkswagen присутствует более чем в 150 странах и производит автомобили более



чем на 50 заводах в 14 странах.

Volkswagen Group Rus представляет интересы концерна Volkswagen в России: компания производит ключевые модели Volkswagen и SKODA на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и отвечает за импорт и сбыт продукции марок Volkswagen - легковые автомобили, Volkswagen Коммерческие автомобили, Audi, SKODA, Bentley и Lamborghini. В зону ответственности Volkswagen Group Rus также входят задачи экспорта и сбыта на рынках стран СНГ.



"Volkswagen Коммерческие автомобили" является самостоятельной маркой в составе концерна Volkswagen, осуществляет производство, сбыт и обслуживание лёгких коммерческих автомобилей по всему миру. Модельный ряд включает Caddy, T6 (Multivan, Transporter, Caravelle, California), Crafter и Amarok.



Ford (Ford Motor Company) — американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под маркой Ford. Компания основана в 1903 году Генри Фордом, который создал её, получив на развитие бизнеса $28 тыс. от пяти инвесторов. Компания Ford получила известность как первая в мире применившая классический автосборочный конвейер, запущенный в районе 1913 года. С 1922 Ford Motor Company является собственником бренда Lincoln. В 1939 году Ford Motor Company основала бренд Mercury.



В 1986 году была приобретена английская марка Aston Martin. В 2007 году Ford Motor Company продала подразделение Aston Martin консорциуму инвесторов. Volvo Cars был приобретён в 1999 году, а в 2010 году Zhejiang Geely объявила о договорённости о приобретении Volvo Cars у Ford. Также Ford имеет долю в Kia Motors Corporation и Mazda Motor Corporation.



СП Ford Sollers отвечает за российское производство автомобилей Ford, импорт и продажу всех продуктов Ford включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском рынке. В СП Ford Sollers входят производственные площадки во Всеволожске (Ленинградская область), в Набережных Челнах и на территории Особой экономической зоны "Алабуга" (Республика Татарстан). Весной 2019 года Ford объявил об уходе с



российского рынка. Так, Ford уведомил администрацию Ленинградской области о своём решении по остановке деятельности завода во Всеволожске.



"AK&M" от 10.06.2020