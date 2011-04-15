Segezha Group повышает эффективность автоматизации связанных бизнес-процессов

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") повышает эффективность автоматизации связанных бизнес-процессов. Об этом говорится в сообщении компании.



Один из ключевых технологических партнёров холдинга в сфере стратегического развития IT-ресурсов - компания IBS. Поскольку Segezha Group уже использует целый ряд продуктов на платформе "1С: Предприятие", специалисты IBS разработали новый бизнес-процесс по управлению данными и его автоматизацию на базе продукта "1С:MDM". Единая MDM-система упростит переход компании на ERP-систему, а также интеграцию имеющихся систем.



Новый цифровой продукт призван решить проблему консолидированного учёта всего массива нормативно-справочной информации (НСИ). В настоящее время суммарная номенклатура Segezha Group в семи регионах России и семи европейских странах содержит 116 тыс. записей по закупаемым товарно-материальным ценностям (ТМЦ), а также 40 тыс. записей по готовой продукции, сырью и полуфабрикатам. С группой сотрудничает более 50 тыс. отечественных и зарубежных контрагентов.



Ранее на каждом производстве записи велись обособленно, что приводило к отсутствию единого стандарта ведения справочников, неполным описаниям и дублированию позиций. Вместо разрозненных локальных данных будет работать централизованная система управления НСИ, сформированы единые справочники номенклатуры и контрагентов. Внедрение нового цифрового продукта позволит минимизировать ошибки в бизнес-процессах и сократить трудозатраты на работу с мастер-данными. Вести дела с контрагентами, управлять дебиторской и кредиторской задолженностью станет удобнее. Система снизит загруженность складов и перерасход активов.



"Мы спроектировали MDM-систему для автоматизации работы с данными, провели нормализацию справочника материально-технических ресурсов - как готовой продукции, так и закупаемой. В системе будет храниться так называемая "единая версия правды" - общие правила работы с данными для всей группы компаний и запись со всеми атрибутами, необходимыми для подразделений каждого из предприятий", - пояснил директор сегмента "ТНП и торговля, агропромышленный комплекс" IBS Юрий Пересторонин, слова которого приводятся в сообщении.



В настоящее время осуществляется интеграция 17 систем-подписчиков. Завершено объединение со всеми системами корпоративного ландшафта: 1С:УПП, 1С:Бухгалтерия предприятия, CRM bpm online, СЭД Wss docs. MDM-система запущена в эксплуатацию по справочникам "Номенклатура (МТР)", "Контрагенты", по финансовым справочникам.



"Все процессы по ведению НСИ выстраиваются с нуля и отрабатываются на практике в соответствии с разработанной IBS методологией, в компании формируется новая культура работы с централизованными данными", - говорит руководитель службы НСИ Segezha Group Кристина Акопова, цитируемая в сообщении.



Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин сообщил, что следующим шагом станет интеграция MDM-системы с комплексной системой управления предприятием на базе SAP S/4HANA. "Выбирая микросервисную архитектуру, как основу для построения цифровой модели бизнеса, мы минимизируем риски. Такой подход позволяет выявить и внедрить в каждый бизнес-процесс наиболее эффективную технологию, релевантную именно этому процессу. А потом нужно просто собрать пазл, создав синергию между этими сервисами. Таким образом, при минимальных затратах, достигается максимальный эффект для бизнеса", - подчеркнул он.



Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тыс. человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь арендованного лесфонда составляет 7.42 млн га лесных участков, 85.7% (6.36 млн га) которых сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации.



Выручка Segezha Group за I квартал 2020 года по МСФО упала на 1.1% до 14.332 млрд руб. с 14.487 млрд руб. годом ранее. Показатель OIBDA упал на 33.8% и составил 2.6 млрд руб. против 3.97 млрд руб. Чистый убыток в доле АФК составил 5.221 млрд руб. против прибыли 2.73 млрд руб.



"AK&M" от 10.06.2020