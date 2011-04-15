ФПК планирует модернизировать 358 вагонов дальнего следования

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в текущем году планирует модернизировать 358 вагонов дальнего следования. Об этом говорится в сообщении компании.



В них установят новые системы контроля работы, кондиционеры, биотуалеты, а также полностью обновят интерьер.



Модернизацию пройдут 337 купейных и 21 плацкартный вагон. Их поставки после капитально-восстановительного ремонта уже начались. Так, с начала года получено 25 обновлённых купейных вагонов, маршруты их курсирования прорабатываются. Модернизацию выполняют Тамбовский и Воронежский вагоноремонтные заводы (АО "Вагонреммаш").



Капитально-восстановительный ремонт предполагает полную замену интерьера и обновление практически всех компонентов вагона с улучшением его характеристик. У пассажиров появляется возможность организации личного пространства, в том числе за счёт индивидуального освещения, розеток и USB-портов. Дополнительный комфорт в пути призваны обеспечивать кондиционеры, биотуалеты, пеленальные столики для малышей, бесконтактная подача воды и мыла в санитарных комнатах.



Поставки подобных модернизированных вагонов начались в 2019 году. За это время ФПК уже получила 84 обновленных плацкартных вагона, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Сегодня эти плацкартные вагоны курсируют в составах поездов N 29/30 "Премиум" Москва-Новороссийск, 41/42 "Мордовия" Саранск-Москва, 11/12 Москва-Анапа, 19/20 "Премиум" Москва - Ростов-на-Дону, 101/102 Адлер-Москва, 309/310 Адлер-Воркута, 311/312 Воркута-Новороссийск и другие.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 10.06.2020