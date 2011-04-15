Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 июня 2020 года.



МАШИНЫ НЕ ВЫТЯНУТЬ КОРОТКИМ СПРОСОМ

ИЮНЬСКИЙ ВСПЛЕСК АВТОПРОДАЖ СЛАБО ПОВЛИЯЕТ НА ИТОГИ ГОДА



В России наблюдается краткосрочный всплеск спроса на легковые автомобили после почти двухмесячного простоя дилерской сети. На этом фоне АвтоВАЗ отложил переход на сокращенную рабочую неделю до конца лета. Опрошенные "Ъ" производители и дилеры согласны, что продажи по сравнению с провальными показателями апреля-мая выросли, однако связывают это с временными факторами отложенного спроса и расширения господдержки. Реальная картина будет понятна только в сентябре. Пока в отрасли считают, что по итогам года рынок упадет на 30%, причем некоторые игроки оценивают такой сценарий как оптимистичный.





БЕНЗИН НЕ ВЫШЕЛ ИЗ РЕМОНТА

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЗАСТАЛО НПЗ ВРАСПЛОХ



Оптовые цены на бензин в России достигли максимальных значений в этом году и как минимум сравнялись с уровнем мая прошлого года, хотя цены на нефть сейчас значительно ниже. Причиной роста стало серьезное - более чем на 20% - сокращение выпуска бензинов в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, которое наложилось на резкое снятие карантинных мер и вызванный этим рост спроса. Независимые АЗС из-за роста цен жалуются на снижение рентабельности, но в Минэнерго и ФАС не видят повода для паники. Эксперты же считают, что динамика цен в рознице в любом случае будет умеренной и не превысит инфляцию.





МАГАЗИНЫ ДОТОРГОВАЛИСЬ ДО СКИДОК

РИТЕЙЛЕРЫ В МОСКВЕ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДЕ



Несмотря на скандалы непродовольственных ритейлеров с владельцами торгцентров по поводу скидок на аренду площадей, большинство контрагентов в итоге нашли компромисс. В Москве только 25% арендаторов, как выяснило отраслевое объединение, не смогли пока договориться с собственниками торгцентров. По словам арендодателей, в основном это розничные сети, требующие скидки на весь срок действия договора.





ДЕШЕВЫЕ ЛЕКАРСТВА ОТДАЮТ НЕДОРОГО

"ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА" ВЫСТАВЛЕНА НА ПРОДАЖУ



Нерентабельность производства лекарств низшего ценового сегмента вынуждает собственников бизнеса продавать свои предприятия. Так, владельцы одной из крупнейших в России компаний по выпуску таких препаратов "Озон Фармацевтика" ищут покупателя на бизнес. Эксперты оцениваю актив до 10 млрд руб., отмечая, впрочем, бесперспективность развития направления дешевых дженериков.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 11.06.2020