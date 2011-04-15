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|11/06/2020
13:25
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 июня
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Банк России установил на 12 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.9706
1 Азербайджанский манат 40.7438
100 Армянских драмов 14.3050
1 Белорусский рубль 29.1248
1 Болгарский лев 40.1895
1 Бразильский реал 13.8966
100 Венгерских форинтов 22.8234
1000 Вон Республики Корея 57.8615
10 Гонконгских долларов 89.1826
1 Датская крона 10.5439
1 Доллар США 69.1219
1 Евро 78.5225
100 Индийских рупий 91.2127
100 Казахстанских тенге 17.2695
1 Канадский доллар 51.3040
100 Киргизских сомов 92.9530
10 Китайских юаней 97.7624
10 Молдавских леев 40.2574
1 Новый туркменский манат 19.7774
10 Норвежских крон 73.6052
1 Польский злотый 17.5784
1 Румынский лей 16.2537
1 СДР (специальные права
заимствования) 95.8589
1 Сингапурский доллар 49.8032
10 Таджикских сомони 67.1902
1 Турецкая лира 10.1981
10000 Узбекских сумов 68.0870
10 Украинских гривен 25.9902
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.6673
10 Чешских крон 29.4926
10 Шведских крон 75.0126
1 Швейцарский франк 73.4168
10 Южноафриканских рэндов 41.5831
100 Японских иен 64.6090
"AK&M" от 11.06.2020
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