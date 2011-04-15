Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 июня

Банк России установил на 12 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.9706

1 Азербайджанский манат 40.7438

100 Армянских драмов 14.3050

1 Белорусский рубль 29.1248

1 Болгарский лев 40.1895

1 Бразильский реал 13.8966

100 Венгерских форинтов 22.8234

1000 Вон Республики Корея 57.8615

10 Гонконгских долларов 89.1826

1 Датская крона 10.5439

1 Доллар США 69.1219

1 Евро 78.5225

100 Индийских рупий 91.2127

100 Казахстанских тенге 17.2695

1 Канадский доллар 51.3040

100 Киргизских сомов 92.9530

10 Китайских юаней 97.7624

10 Молдавских леев 40.2574

1 Новый туркменский манат 19.7774

10 Норвежских крон 73.6052

1 Польский злотый 17.5784

1 Румынский лей 16.2537

1 СДР (специальные права

заимствования) 95.8589

1 Сингапурский доллар 49.8032

10 Таджикских сомони 67.1902

1 Турецкая лира 10.1981

10000 Узбекских сумов 68.0870

10 Украинских гривен 25.9902

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.6673

10 Чешских крон 29.4926

10 Шведских крон 75.0126

1 Швейцарский франк 73.4168

10 Южноафриканских рэндов 41.5831

100 Японских иен 64.6090

"AK&M" от 11.06.2020