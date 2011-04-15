Повтор! Чистый убыток АФК "Система" по МСФО за I квартал составил 10.214 млрд руб., скорректированный чистый убыток - 9.409 млрд руб.

Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2020 года составил 10.214 млрд руб. против прибыли 16.641 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Скорректированный чистый убыток в доле АФК составил 9.409 млрд руб. против прибыли 15.713 млрд руб.



Выручка увеличилась на 6.3% до 158.885 млрд руб. со 149.465 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 1.5% до 54.045 млрд руб. с 53.234 млрд руб. Операционная прибыль упала на 6% до 23.172 млрд руб. с 24.649 млрд руб.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2019 год составила 53.4 млрд руб. против 1.114 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 28.597 млрд руб. против убытка 45.898 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 5.1%, составив 656.9 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 223.9 млрд руб., снизившись на 0.9%.



Выручка группы за IV квартал 2019 года увеличилась на 2.7% до 181.1 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 52.7 млрд руб., снизившись на 4.6%. Скорректированная чистая прибыль составила 26.8 млрд руб.



"AK&M" от 10.06.2020