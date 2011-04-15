ПАО "МОЭСК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня



Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня





Сообщение о существенном факте

Сообщение об инсайдерской информации

"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"





1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"



1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК"



1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1057746555811

1.5. ИНН эмитента 5036065113

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D



1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;



http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.06.2020 г.





2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10 июня 2020 г.



2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 июня 2020 г.



2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем по итогам 2019 года.



2.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО "МОЭСК" за 2019 год.



3.О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2019 года.





3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь,

действующий на основании доверенности

N 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

А. Н. Свирин

(подпись)

3.2. Дата "10" июня 2020 г. М.П.







Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.



За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.





Эмитент