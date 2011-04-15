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11/06/2020
10:39

"Российские космические системы" сменили регистратора

АО "Российские космические системы" сменило регистратора. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Новым реестродержателем стало АО "ВТБ Регистратор". Ранее держателем реестра было ЗАО "Регистраторское общество "Статус".

Изменения в реестр внесены 10 июня 2020 года.
АО "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") на протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные направления деятельности - создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли.

"AK&M" от 11.06.2020
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