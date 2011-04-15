"Победа" с 11 июня возобновляет выполнение рейсов по маршруту Москва-Геленджик

"Победа" с 11 июня 2020 года возобновляет выполнение рейсов по маршруту Москва-Геленджик. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



Планируется, что перелёты по направлению будут ежедневными.

Вылет из Москвы ("Внуково") запланирован на 08:00, прилёт в Геленджик в 10:10. Обратный рейс будет выполняться в 10:40.



Помимо этого, с 23 июня "Победа" запустит рейс по маршруту Санкт-Петербург - Геленджик. Перелёты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из аэропорта "Пулково" будет производиться в 10:40, прибытие в Геленджик - в 13:45. Обратный вылет будет выполняться в 14:35.



Также с 26 июня добавится ещё один ежедневный рейс в Москву.

Все перелёты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 мест.



Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Флот "Победы" состоит из 30-ти Boeing737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка составляет всего 2.3 года.



"AK&M" от 11.06.2020