ОАК приступила к финальной сборке Ил-114-300

ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех" приступило к стыковке первых отсеков фюзеляжа опытного самолёта Ил-114-300, создаваемого по серийным технологиям. Об этом говорится в сообщении ОАК.



Работы проходят в филиале АО "РСК "МиГ" - на территории Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина. Стыковка проводится на автоматизированном стенде, разработанном и изготовленном специально для проекта.



Следующим этапом сборки станет стыковка консолей крыла и навеска хвостового оперения. Начало работ запланировано на III квартал 2020 года. После этого планер переместят на следующую рабочую платформу для установки компонентов систем и двигателей. Всего создано четыре последовательных рабочих платформы. На них будет выполнен весь объём работ по сборке и проверке самолёта. Финальным этапом станет передача машины на лётно-испытательный комплекс для проведения цикла заводских и сертификационных испытаний.



"Ил-114-300 - полностью отечественный самолёт, который является продуктом широкой кооперации авиастроительных предприятий Ростеха во главе с ОАК. Воздушное судно будет оснащено современной цифровой авионикой, мощным российским турбовинтовым двигателем ТВ7-117СТ-01. Самолёт по-хорошему неприхотлив, что обеспечивает дополнительную надёжность в суровых условиях эксплуатации. Его технические характеристики позволяют использовать короткие взлётно-посадочные полосы, полосы с грунтовым покрытием, арктические ледовые полосы. Самолёт могут принимать аэродромы со слабым техническим оснащением. Уверен, Ил-114-300 станет одной из наиболее перспективных моделей в своём классе", - сказал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков, цитируемый в сообщении.



Самолёт способен перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 1.5 тыс. км. Он предназначен для осуществления региональных рейсов и ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок. Воздушное судно может также использоваться для обеспечения авиационной мобильности населения, в том числе в районах Севера, Дальнего Востока и Сибири.



Новый Ил-114-300 для региональных перевозок создаётся в кооперации предприятий ОАК - АО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", НАЗ "Сокол", ЛАЗ им. П.А. Воронина. Разработчик самолёта - Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина.



Объединённая авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолёты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые - Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Генеральный директор ПАО "ОАК" - вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.



"AK&M" от 11.06.2020