Объём сделок рефинансирования ипотеки ВТБ вырос в пять раз

ВТБ по итогам первых пяти месяцев года рефинансировал ипотечные кредиты на 82.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Это в пять раз выше показателя аналогичного периода прошлого года. Только в мае объём выдач вырос до 16.4 млрд руб - в восемь раз по сравнению с маем 2019 года.



С начала года клиенты других банков рефинансировали в ВТБ свыше 38.5 тыс. своих ипотечных кредитов. Рекордным по числу сделок стал март - 10.8 тыс. заёмщиков оформили ипотеку в ВТБ на 24 млрд руб. по сниженной ставке. С учётом влияния пандемии COVID-19 и режима самоизоляции в апреле число сделок незначительно снизилось, при этом в мае оно уже вернулось к уровню начала года - 7.7 тыс. на 16.4 млрд руб. В рамках рефинансирования клиенты снижают свою финансовую нагрузку: при уменьшении ставки всего на 1 п.п. экономия на ежемесячном платеже может составить до 8%.



Более 1.6 тыс. заёмщиков уменьшили свою ставку по ипотеке до 5% в рамках программы "Ипотека с господдержкой" для семей с детьми, всего сумма таких сделок составила 3.2 млрд руб.



Рефинансировать свой кредит в ВТБ семьи с двумя и более детьми могут в рамках программы "Ипотека с господдержкой" под 5% годовых, заёмщики других банков с зарплатным дисконтом - под 8.3%, для всех остальных ставка составит 8.5%. Дополнительно можно получить финансирование на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита может составлять до 90% от стоимости объекта недвижимости.



Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита - 30 млн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 11.06.2020