За январь-май клиенты вложили в ПИФ "Сбалансированный" компании "Сбербанк Управление Активами" 5 млрд руб.

Клиенты за январь-май 2020 года вложили в ПИФ "Сбалансированный" компании "Сбербанк Управление Активами" 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Это больше, чем в любой другой фонд смешанных инвестиций в России.



Фонд смешанных инвестиций даёт возможность вложиться в широко диверсифицированный портфель ценных бумаг, который включает и перспективные акции, и облигации крупных надёжных компаний



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



АО "Сбербанк Управление Активами" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.



"AK&M" от 11.06.2020