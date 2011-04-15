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11/06/2020
13:48

Объём прямых иностранных инвестиций в Москве составил более $260 млрд

По данным Банка России, объём накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 января 2020 года составил $260.2 млрд - это почти половина всех иностранных инвестиций в стране. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, говорится в сообщении Департамента инвестиционной и промышленной политики города.

"Крупнейшие вложения в экономику столицы поступили от инвесторов из Германии, Франции, Финляндии, Италии, Австрии и США. Чаще всего зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость", - уточнил заммэра.

В настоящий момент многие зарубежные предприятия уже локализовали свои производства Москве, в их числе завод французской группы Renault, завод немецкого концерна KSB, французская группа компаний Orpea Group, швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что зарубежные инвесторы, наряду с российскими, пользуются послаблениями и преференциями от города. "Проекты с привлечением иностранных инвестиций способствуют развитию города и обеспечивают москвичей рабочими местами, поэтому для поддержки новых инвестпроектов в сфере промышленного производства город предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки", - подчеркнул он.

В числе зарубежных компаний, которые получили поддержку города компания Orpea Group, которая построит в Москве современный геронтологический центр. "Компании "Орпеа Рус" (дочерняя компания французской Orpea Group) был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта, что позволит предприятию при реализации проекта снизить общую региональную налоговую нагрузку на 25%. В частности, на 26% будет уменьшен региональный налог на прибыль, обнулена ставка налога на имущество, арендная плата за земельный участок составит всего 0.01% от кадастра", - рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

"AK&M" от 11.06.2020
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