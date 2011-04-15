ТД "Черкизово" начал продажи колбасных изделий из индейки под брендом "Пава-Пава"

Торговый дом "Черкизово" приступил к продажам колбасных изделий из индейки под брендом "Пава-Пава". Об этом говорится в сообщении компании.



Первые отгрузки колбасных изделий из мяса индейки под брендом "Пава-Пава" в федеральные розничные сети начались на этой неделе. Сейчас их линейка включает три вида продукции - сосиски, ветчину "Мраморную" и филе "Нежное". Все продукты производятся из 100% мяса индейки (филе грудки и бедра). В их составе высокое содержание белка и низкий уровень жира. В дальнейшем ассортимент колбасной линейки "Пава-Пава" будет расширяться.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за I квартал 2020 года упала на 6.1% до 3.005 млрд руб. с 3.201 млн руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 36.6% и составила 1.3 млрд руб. по сравнению с 2 млрд руб. Выручка выросла на 13.1% до 30.164 млрд руб. с 26.681 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 22.5% до 8.791 млрд руб. с 7.179 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 23.9% до 4.994 млрд руб. с 4.032 млрд руб.



"AK&M" от 11.06.2020