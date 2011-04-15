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11/06/2020
13:44

Апелляционный суд подтвердил законность требований банка "Траст" к компании "Открытие Холдинг" на сумму более 12 млрд руб.

Восьмой арбитражный апелляционный суд встал на сторону банка непрофильных активов "Траст" и оставил в силе решение арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа о взыскании с АО "Открытие Холдинг" более 12 млрд руб. долга по договорам поручительства за НПО "Мостовик", ООО "Монтажстройпроект" и ООО "Аэробус". Об этом говорится в сообщении банка "Траст".

АО "Открытие Холдинг" выступало поручителем по кредитам, выданным НПО "Мостовик", ООО "Монтажстройпроект" и ООО "Аэробус". После того как основные должники перестали исполнять кредитные обязательства, банк потребовал погашения долга от поручителя. В связи с отказом АО "Открытие Холдинг" от добровольного погашения долга банк обратился в суд.

Возражая против иска, ответчик заявил о мнимости поручительств: якобы уже в момент подписания договоров АО "Открытие Холдинг" не имело намерения отвечать за основных должников. Однако суды первой и апелляционной инстанции отклонили возражения АО "Открытие Холдинг" относительно недействительности договоров. Суды согласились с позицией банка непрофильных активов "Траст", по мнению которого доводы поручителя о мнимости сделки граничат со злоупотреблением правом, а потому не могут быть приняты во внимание.

Судебные заседания по искам состоялись в режиме онлайн-конференции 3 июня, 9 июня и 11 июня 2020 года.

Банк непрофильных активов (Банк "Траст" (ПАО)) - российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе Банка "Траст" (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций.

"AK&M" от 11.06.2020
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